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Комаровский рассказал, как война скажется на психике украинских детей

Доктор Комаровский рассказал о будущем детей после войны (фото: freepik.com)
Автор: Дмитрий Войналович

Чем грозит война моему ребенку в будущем? Такой вопрос задают сегодня себе сотни тысячи родителей.

И действительно, дети и подростки по-разному переживают военные действия. Одни постоянно сидят в бомбоубежище, другие живут в более безопасном месте, но ежедневно слышат сирену, третьи уехали с мамой за границу, четвертые потеряли родных и свой дом…

От чего зависит эмоциональное состояние ребенка и почему важно учитывать длительность воздействия стрессового фактора, рассказал доктор Евгений Комаровский в эфире программы "Ранок з Україною" на канале "Украина".

По словам специалиста, очень хорошо, если малыш ходит в детсад или школу и общается с теми детьми, которые не знают об ужасах боевых действий.

Врач-педиатр пояснил, что при таких условиях ребенок выходит за пределы мира, где идет война.

"Но какой бы серьезной ни была ситуация, поведение детей всегда связано с поведением взрослых, которые рядом с ними", - сказал Комаровский.

"Если взрослые травмированы, находятся в депрессии, если жизнь родителей - это только телевизор и новости о войне, тогда дети находятся в этой же парадигме и не могут выйти из нее", - добавил он.

Комаровский отметил также, что ситуация с детьми на войне не является уникальной, мир уже много раз сталкивался с подобными проблемами.

Поэтому в современной педагогике и психологии есть протоколы помощи таким детям.

"Я понимаю, что после войны обязан учить родителей, как привести детей в норму. Другой вопрос, что сначала нужно привести в норму маму и папу этих детей", - подчеркнул врач.

Ранее Комаровский рассказал, что делать, если вас насильно эвакуируют в Россию.

Также известный педиатр назвал главные правила для ребенка при переезде.

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Доктор Комаровский