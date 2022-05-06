Комаровский рассказал, как война скажется на психике украинских детей

По словам специалиста, очень хорошо, если малыш ходит в детсад или школу и общается с теми детьми, которые не знают об ужасах боевых действий.

Врач-педиатр пояснил, что при таких условиях ребенок выходит за пределы мира, где идет война.

"Но какой бы серьезной ни была ситуация, поведение детей всегда связано с поведением взрослых, которые рядом с ними", - сказал Комаровский.

"Если взрослые травмированы, находятся в депрессии, если жизнь родителей - это только телевизор и новости о войне, тогда дети находятся в этой же парадигме и не могут выйти из нее", - добавил он.

Комаровский отметил также, что ситуация с детьми на войне не является уникальной, мир уже много раз сталкивался с подобными проблемами.

Поэтому в современной педагогике и психологии есть протоколы помощи таким детям.

"Я понимаю, что после войны обязан учить родителей, как привести детей в норму. Другой вопрос, что сначала нужно привести в норму маму и папу этих детей", - подчеркнул врач.