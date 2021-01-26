Комаровский рассказал, как восстановиться после COVID-19: происходят серьезные изменения

Доктор Евгений Комаровский рассказал про восстановление после коронавируса. Врач говорит, что у некоторых пациентов после выхода из активной фазы болезни может месяцами длиться состояние, которое можно описать, как "здоровья нет".

На своей YouTube странице Комаровский рассказал, что после гриппа и других ОРВИ уже через 1-2 недели человек чувствует себя хорошо. Но в случае с COVID-19 все обстоит несколько иначе.

"Сейчас возникает такое медицинский термин, как "постковид" или "длинный ковид". Наука приходит к тому, что когда заканчивается этап борьбы иммунной системы с вирусом, вирус не размножается, человек не заразен, но здоровья нет. Потому что оказалось, что за то время, пока вирус размножался в организме, произошли очень серьезные изменения. Не только со стороны легких, но со стороны практически всех других внутренних органов. И сколько нужно времени, чтобы все это восстановилось... На этот вопрос ответа пока нет", - говорит Комаровский.

Дело в том, что вирус поражает сосуды, нервную ткань, клетки головного мозга. Возникает повреждения, гибель клеток, микрокровоизлияния, страдают ткани почек, печени, сердца и так далее.

По словам врача, проявления "постковида" можно разделить на три группы симптомов:

Более менее понятные симптомы со стороны органов дыхания - кашель, одышка, одышка, которая усиливается при физической нагрузке, чувство нехватки воздуха. Ощущение слабости. И это даже не усталость, а абсолютное нежелание, неготовность что-либо делать. Когда просто хочется лежать и ни на что нет сил. Причем эти проблемы являются часто причиной социальных конфликтов и недопонимания со стороны окружающих. Психические расстройства, нарушения сна, памяти, невозможность выстроить логические цепочки и прочие ментальные нарушения.

Врач напомнил, что нужно четко понимать: коронавирус поражает не только органы дыхания, он поражает сосуды и нервную систему. И восстанавливаться эти системы могут месяцами. А волшебной таблетки от таких последствий нет.

Комаровский обратился прежде всего к родственникам тех людей, что перенесли коронавирус, попросив их быть максимально внимательными и деликатными. Ведь психические расстройства после тяжелого COVID-19 бывают у 2/3 больных, а у 20% из них возникают суицидальные мысли. В таких случаях необходима консультация специалистов.

Чтобы восстановить органы дыхания, нужно поддерживать оптимальные параметры температуры и влажности воздуха в помещении и больше времени проводить на свежем воздухе. Можно прибегать к дыхательной гимнастике.

Сядьте в кресло и посмотрите на дверь, следя взглядом за ее сторонами - делайте вдох на "длинной" части двери и выдох - на "короткой", и так - по периметру двери. Должен получаться длинный вдох и короткий выдох. Это нужно делать по пяти минут трижды в день, но делать это нужно в прохладной и влажной комнате.

Физические нагрузки, несмотря на слабость, исключать нельзя. Пройдитесь, присядьте, повернитесь и так далее, даже если этого не хочется.

Стоять в планке не надо, а вот ходить, ездить на велосипеде - хорошо не только для мышц, но и для нервной системы. В течение одного дня необходима аэробная нагрузка - это 30 минут, которые можно разбивать на шесть этапов по 5 минут.

Самое тяжелое, говорит Комаровский, это психические расстройства. Тут очень важно быть уверенным, что это "постковид", дабы не спутать с такими тяжелыми нарушениями, как гипертонический криз, инсульт и так далее. При любых сомнениях следует обратиться к врачу.

Чтобы восстановить нервную систему, нужны опять таки физические нагрузки, желательно, чтобы при таких активностях человеку приходилось ориентироваться в пространстве и местности.

Если у человека есть расстройства памяти, здравого смысла, мышления, нужно придумывать себе задачи. К примеру, написать 60 слов на букву "А", выучить стих, помочь ребенку сделать домашнее задание.

Комаровский рассказал, как восстановиться после коронавируса (видео: YouTube/Доктор Комаровский)

Ранее ученые рассказали, что коронавирус имеет расовые различия, поэтому люди из некоторых этнических групп более подвержены болезни.