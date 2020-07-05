Комаровский рассказал, как воспитать "качественного" ребенка

Евгений Комаровский рассказал, что такое "качество" детей с точки зрения экономической терминологии. А также о том, как связан с этим понятием лауреат Нобелевской премии Гэри Беккер. Соответствующий пост опубликован в социальной сети Instagram.

"Давайте поговорим о качестве ребенка. Это словосочетание имеет другую трактовку. Не ту, которая в голове у обывателя. Данный термин предложил Гэри Беккер - лауреат Нобелевской премии в сфере экономики", - отметил Комаровский.

Качество ребенка - это эквивалент средств, которые вложены в его здоровье и образование. То есть, вкладывая деньги в образ жизни, в образование и в здоровье, мы получаем детей "высокого" качества. Не вкладывая - наоборот.

"Заметьте, речь идет о целесообразности затрат, причем под затратами средств подразумевается время взрослых. И вот сейчас, когда время взрослых очень ценится, когда в единицу времени зарабатывают достаточно много, люди не готовы иметь много детей и тратить на них много времени", - прокомментировал доктор.

По словам эксперта, именно это является основной причиной по которой уменьшается рождаемость. И это - ни хорошо, ни плохо. Ведь ребенка действительно целесообразно заводить на том жизненном этапе, где ты уверен в том, что сможешь предоставить не только материальные блага, но и не пожалеешь своего времени и внимания.

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