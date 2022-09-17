Комаровский рассказал, как укрепить имуннитет перед холодной зимой

Первое, что вы должны запомнить, что аптечные средства для укрепления иммунитета абсолютно не работают, не тратьте деньги на них.

По словам Комаровского, иммунная система человека не глупа и сама регулирует свои клетки. Так как же повысить иммунитет, для этого есть простые правила.

Больше физической активности и прогулок на свежем воздухе всей семьей.

Обильное прохладное питье.

Установите адекватный тепловой режим в доме, одежда по погоде, проветривание помещений и избавление от "пылесборников" - ковров с густым ворсом и больших мягких игрушек.

Мойте руки с мылом, но домашний дезинфектор - это перебор.

Кормите ребенка только тогда, когда он хочет есть, ограничивайте сладости.

Лечитесь фармацевтическими препаратами только, если вам их прописал врач. Покупайте только лекарства с доказанной эффективностью.

Очень важно

Помните, что микроклимат в помещении - это важнейший пункт, о котором часто забывают родители. Сухой теплый воздух - это лучшая среда для размножения микробов.

Уровень влажности регулируется проветриванием, а в зимнее время увлажнителями воздуха.

Сейчас уже можно свободно купить прибор для увлажнения, но если нет денег можно поставить тазик с водой у батареи.

К тому же постоянная практика проветривания дома приводит к тому, что ребенок больше не заболевает от каждого сквозняка в транспорте, детсаду или школе.