Комаровский рассказал, как укрепить иммунитет ребенка перед зимой: 5 советов!

Помните, что

5 Топ-советов для родителей

Совет №1

Кормите детей только тогда, когда они голодны. Не приставайте к ребенку, если он отказывается от еды. Не нужно заставлять его съедать все, что осталось на тарелке. Не пичкайте его тем, что, на ваш взгляд, поможет укрепить иммунитет.

Совет №2

Минимум 1 час в сутки проводите интенсивные физические нагрузки на свежем воздухе. Забудьте о том, что у вас нет времени, много работы, на улице холодно, темно или плохая погода. Это всего лишь отговорки, которые не делают вашего ребенка здоровым. С сегодняшнего дня вставьте в свое расписание 1 час на свежем воздухе. Физические нагрузки пойдут на пользу и вам, и вашим детям.

Совет №3

Внутри квартиры должен быть чистый, прохладный воздух с влажностью 40-60%. Особенно в спальне. Не забывайте проветривать помещение перед сном.

Совет №4

Не допускайте дефицита жидкости в организме. Если ребенку жарко, он потеет – вода всегда должна быть под рукой.

Совет №5

Не ищите "волшебные таблетки" для иммунитета. Их нет. Поэтому не следуйте советам в интернете, что "кому-то какое-то средство хорошо помогло". Соблюдайте хотя бы 4 вышеописанных правила, и это уже будет хорошим подспорьем для детского иммунитета, которому просто не нужно мешать!