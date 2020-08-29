Комаровский рассказал, когда в Украине будет доступна проверенная вакцина от COVID-19

Евгений Комаровский рассказал, как скоро будет доступна проверенная вакцина и что нужно сделать для более быстрого результата. Об этом доктор сообщил на своем YouTube-канале.

На полноценные клинические испытания, по слова врача, нужно около четырех лет. Сложности начинаются на третьем этапе, поскольку именно он занимает более всего времени.

На этом этапе вакцина вводится людям разного возраста, разного пола, разного состояния здоровья. Оцениваются долгосрочные последствия вакцинации и исследуется уровень антител. Для этого всего необходимо огромное количество добровольцев и средств. При этом доктор уверяет, что процесс можно ускорить.

"У нас есть все возможности сегодня сократить сроки, поскольку средств никто не жалеет. Добровольцев много, поскольку безработных огромное количество и огромное количество фирм-производителей, которые активно обмениваются информацией и объединяют усилия", - отметил Комаровский.

При активной реализации третьего этапа клинических испытаний в течении 6-12 месяцев можно провести эти испытания, если средств не будут жалеть.

"Если будет качественная вакцина, то можно будет убедиться в том, что она безопасна и эффективна примерно в течении одного года. Так что я остаюсь при мнении, что рядовой обыватель сможет иметь доступ к качественной вакцине к концу 2021 года. Поэтому до того нам всем придется учиться жить с коронавирусом", - добавил врач.

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