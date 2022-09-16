Комаровский рассказал о связи коронавируса и электронных сигарет

В чем опасность электронок

Доктор сообщил, что уже есть множество исследований о том, что у тех, кто курит электронные сигареты, заболевание протекает сложнее.

По словам медика, сам пар этого парения - это идеальное условие для заражения.

"Поэтому вейперы болеют чаще, вейперы болеют тяжелее. Делайте правильные выводы", - сказал Комаровский на видео.

Цитату врача можно услышать с 9-ой минуты ролика.

Для справки

Легкие курильщиков производят больше слизи, и она более густая, чем у некурящих людей. Эта слизь плохо выводится, и легкие становятся предрасположены к развитию инфекции.

Ранние исследования влияния курения электронных сигарет продемонстрировали их вредное воздействие на легкие, а также на иммунную и сердечно-сосудистую системы. Эти исследования, наряду с новыми данными о том, что пациенты с нарушенной функцией дыхательной, иммунной или сердечно-сосудистой системы в большей степени подвержены риску развития тяжелых форм COVID-19, привели к тому, что органы здравоохранения и прочие организации стали предостерегать людей от использования электронных сигарет, особенно в период пандемии коронавируса.