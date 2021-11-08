Евгений Комаровский предостерег от массового использования противовирусных препаратов в сезон ОРВИ, когда многие взрослые и дети болеют респираторными заболеваниями.
Об этом Комаровский рассказал на своем YouTube-канале.
"Нет таких препаратов, которые помогут погубить вирус", - заявил известный украинский педиатр.
Он добавил, что есть лекарства от гриппа или ВИЧ, но это очень сильные препараты, которые токсичны и их применяют только в критических ситуациях, когда человек может умереть.
Комаровский также отметил, что все, что рекламируют, как средства от ОРВИ, являются "фуфломицинами".
Врач заявил, что дети могут болеть ОРВИ до 10 раз в год, и их организм способен справиться с заболеванием сам.
Комаровский рассказал, стоит ли принимать противовирусные средства в сезон ОРВИ (видео: YouTube)
Напомним, Евгений Комаровский рассказал, какая рыба считается самой полезной, а какую лучше никогда не покупать. Кроме того, он пожурил украинцев за то, в их рационе так мало рыбы, которая очень полезна для здоровья.
Ранее Комаровский объяснил, что делать, когда ребенок ходит в детсад и часто болеет. Эксперт также отметил, на что в таком случае необходимо обратить внимание.
Врач советует родителям акцентировать внимание на том, соблюдает ли санитарно-гигиенические нормы и правила администрация детского сада.