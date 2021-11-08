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Комаровский рассказал, стоит ли принимать противовирусные средства в сезон ОРВИ

Автор: Роман Мирончук

Евгений Комаровский предостерег от массового использования противовирусных препаратов в сезон ОРВИ, когда многие взрослые и дети болеют респираторными заболеваниями.

Об этом Комаровский рассказал на своем YouTube-канале.

"Нет таких препаратов, которые помогут погубить вирус", - заявил известный украинский педиатр.

Он добавил, что есть лекарства от гриппа или ВИЧ, но это очень сильные препараты, которые токсичны и их применяют только в критических ситуациях, когда человек может умереть.

Комаровский также отметил, что все, что рекламируют, как средства от ОРВИ, являются "фуфломицинами".

Врач заявил, что дети могут болеть ОРВИ до 10 раз в год, и их организм способен справиться с заболеванием сам.

Комаровский рассказал, стоит ли принимать противовирусные средства в сезон ОРВИ (видео: YouTube)

Напомним, Евгений Комаровский рассказал, какая рыба считается самой полезной, а какую лучше никогда не покупать. Кроме того, он пожурил украинцев за то, в их рационе так мало рыбы, которая очень полезна для здоровья.

Ранее Комаровский объяснил, что делать, когда ребенок ходит в детсад и часто болеет. Эксперт также отметил, на что в таком случае необходимо обратить внимание.

Врач советует родителям акцентировать внимание на том, соблюдает ли санитарно-гигиенические нормы и правила администрация детского сада.

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Евгений Комаровский