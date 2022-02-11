Комаровский рассказал, как сразу определить Омикрон: два главных признака

Доктор Комаровский рассказал о новом штамме коронавируса Омикрон и объяснил, как понять, что вы подцепили именно его.
Об этом заслуженный педиатр поведал в эфире телеканала "Украина 24".
Сильная боль в горле и слабость в самом начале болезни являются "принципиальными" симптомами штамма коронавируса, заявил врач.
"Именно у Омикрона есть два принципиальных симптома, отличающих этот штамм от Дельты и других видов ковида - это очень сильная слабость и очень сильная боль в горле", - сообщил заслуженный врач.
Комаровский сообщил, что при этой разновидности коронавируса слабость возникает в начале болезни, а при заболевании Дельтой или другими штаммами – только со временем, а не в первые дни болезни.
"Второй симптом – очень частые жалобы на боли в горле, чтобы было больно глотать, такого по симптоматике ковида ранее не замечали. По крайней мере, этот симптом возникал в единичных случаях, а при Омикроне– сразу же", - добавил Комаровский.
кашель, сухой или со скудной мокротой
одышка
утомляемость
ощущение тяжести в грудной клетке
Новый отчет от CDC показывает, что Омикрон-волна в среднем влечет 9 смертей на 1000 случаев заболеваний, тогда как во время Дельта-волны умирали в среднем 13 человек из 1000 инфицированных
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