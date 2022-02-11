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Комаровский рассказал, как сразу определить Омикрон: два главных признака

Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский рассказал о новом штамме коронавируса Омикрон и объяснил, как понять, что вы подцепили именно его.

Об этом заслуженный педиатр поведал в эфире телеканала "Украина 24".

Главные симптомы Омикрона

Сильная боль в горле и слабость в самом начале болезни являются "принципиальными" симптомами штамма коронавируса, заявил врач.

"Именно у Омикрона есть два принципиальных симптома, отличающих этот штамм от Дельты и других видов ковида - это очень сильная слабость и очень сильная боль в горле", - сообщил заслуженный врач.

Комаровский сообщил, что при этой разновидности коронавируса слабость возникает в начале болезни, а при заболевании Дельтой или другими штаммами – только со временем, а не в первые дни болезни.

"Второй симптом – очень частые жалобы на боли в горле, чтобы было больно глотать, такого по симптоматике ковида ранее не замечали. По крайней мере, этот симптом возникал в единичных случаях, а при Омикроне– сразу же", - добавил Комаровский.

Какие еще симптомы Омикрона

  • повышение температуры тела выше 37,5 °C

  • кашель, сухой или со скудной мокротой

  • одышка

  • утомляемость

  • ощущение тяжести в грудной клетке

Какая смертность от Омикрона

Новый отчет от CDC показывает, что Омикрон-волна в среднем влечет 9 смертей на 1000 случаев заболеваний, тогда как во время Дельта-волны умирали в среднем 13 человек из 1000 инфицированных

Как мы ранее писали, врач рассказала, какие лекарства от COVID первым делом должны быть в вашей аптечке.

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Доктор Комаровский