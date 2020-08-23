Комаровский рассказал, как сохранить психическое здоровье во время COVID-19

Евгений Комаровский поделился советами, которые могут помочь тем, кто ощущает сильное влияние на свое психическое здоровье в связи с расширением коронавирусной инфекции. Об этом врач сообщил на своем YouTube-аккаунте.

"Все больше и больше информации о том, что коронавирус очень сильно влияет на психическое здоровье. Отсюда и советы по неотложной помощи психиатрической и психологической. Если уже совсем чувствуете, что невмоготу, если очень страшно, если наслушались телевизоров и готовы бросаться на людей, то надо осуществить пять действий по неотложной помощи", - сообщил доктор.

Для начала Комаровский рекомендует умыть лицо холодной водой, а еще лучше - опустить его в емкость с холодной водой на 15-30 секунд. Далее попробуйте изменить ритм дыхания.

"То есть просто думайте о том, как вы дышите. Подышите чаще, подышите реже, но главное - думайте о дыхании и изменяйте его ритм", - прокомментировал врач.

Еще есть такой вариант: упритесь пятками в пол и анализируйте свои мысли и чувства. Это поможет отсеять все ненужное. Понять, какие мысли тянут вас вниз и отказаться от них.

Также, чтобы успокоить нервы, можно взять трубочку и подышать через нее хотя бы минуту. При этом, не стоит забывать о музыке. Правильная музыка не только поможет почувствовать расслабление, но и может благотворно повлиять на работоспособность мозга.

Напомним, что Комаровский рассказал, до какого возраста и почему ребенка нельзя выносить на улицу.

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