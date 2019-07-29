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Комаровский рассказал, сколько времени ребенок может "сидеть" в гаджетах

STYLERЖизнь    29.07.2019 - 21:05
Комаровский рассказал, сколько времени ребенок может "сидеть" в гаджетах
Фото: Доктор Комаровский (РБК-Украина)

Докто Комаровский считает, что ребенок должен проводить с гаджетами не более двух часов в день

Доктор Комаровский, который является известным украинским педиатром, сообщил, сколько экранного времени допустимо для ребенка в день. Об этом эксперт рассказал на своей страничке в Instagram.

"Общее количество экранного времени должно быть ограничено максимум двумя часами. Это на сегодня стандартная норма", - заявил врач.

В течении всего дня ребенок может смотреть мультфильмы, играть в планшете или мобильном телефоне не более двух часов, а лучше это время посвятить играм с папой и мамой.

"Ты знаешь, что такое 2 часа? Отлично. Вот в течение дня смотреть на экран, телевизор, и мультики, и телефон можно 2 часа. Остальное время надо смотреть на маму и папу. Мама сказала, что не надо смотреть мультики, она выкинет все телевизоры, сказала, что будет сама читать тебе сказки, гулять с утра до ночи, петь песни, папа будет заниматься с тобой спортом. Представляешь, как здорово? Кому нужен этот мобильный телефон? Зачем нужны мультики, когда есть нормальные мама и папа? Правда?" - сказал на видео Комаровский.

Как мы ранее писали, доктор Комаровский рассказал о четырех правилах ухода за ребенком во время его болезни. Об этом именитый педиатр написал на своей странице в Instagram.

Также мы писали о том, что Комаровский рассказал, как правильно заботиться о чувствительной коже младенцев, чтобы предотвратить ее пересыхание.

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