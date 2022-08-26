Комаровский рассказал, сколько воды нужно выпивать взрослым и детям ежедневно
Фото: Комаровский расксазал, сколько воды пить в день (РБК-Украина)
Все мы знаем, что вода - необходима организму. Сколько же ее нужно пить?
Сколько должны пить вы и ваши дети ежедневно
- Кормящие матери должны выпивать 13 чашек воды, то есть 3 литра.
- Мужчины от 19 лет также должны употреблять 12-13 чашек воды, примерно 3 литра.
- Подросткам от 14 до 18 лет необходимо пить 11 чашек воды, то есть 2,6 литра.
- Норма для беременных - 10 чашек, то есть 2, 4 литра.
- Женщины старше 19 лет должны пить 9 чашек воды, что равно 2,2 литрам.
- Девочки от 14 до 18 лет - 8 чашек, то есть 1,9 литра.
- Мальчики от 9 до 13 лет должны пить 8 чашек, то есть 1, 9 литра.
- Девочки от 9 до 13 лет - 7 чашек, 1,7 литра.
- Дети в возрасте от 4 до 8 лет ежедневно должны выпивать 6 чашек, 1,4 литра.
- Детям от 1 до 4 лет необходимо 4, 5 чашки, то есть 1 литр воды.
Отметим, что в комментариях пользователи возмутились, что взрослый человек должен выпивать 3 литра воды, многие считают, что заставлять себя не нужно.
Также некоторые подписчики написали Комаровскому, что нужно пить когда хочется, а не когда надо.