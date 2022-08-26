UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Комаровский рассказал, сколько воды нужно выпивать взрослым и детям ежедневно

Фото: Комаровский расксазал, сколько воды пить в день (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Все мы знаем, что вода - необходима организму. Сколько же ее нужно пить?

На этот вопрос дал ответ заслуженный педиатр Евгений Комаровский.

Сколько должны пить вы и ваши дети ежедневно

  • Кормящие матери должны выпивать 13 чашек воды, то есть 3 литра.
  • Мужчины от 19 лет также должны употреблять 12-13 чашек воды, примерно 3 литра.
  • Подросткам от 14 до 18 лет необходимо пить 11 чашек воды, то есть 2,6 литра.
  • Норма для беременных - 10 чашек, то есть 2, 4 литра.
  • Женщины старше 19 лет должны пить 9 чашек воды, что равно 2,2 литрам.
  • Девочки от 14 до 18 лет - 8 чашек, то есть 1,9 литра.
  • Мальчики от 9 до 13 лет должны пить 8 чашек, то есть 1, 9 литра.
  • Девочки от 9 до 13 лет - 7 чашек, 1,7 литра.
  • Дети в возрасте от 4 до 8 лет ежедневно должны выпивать 6 чашек, 1,4 литра.
  • Детям от 1 до 4 лет необходимо 4, 5 чашки, то есть 1 литр воды.

Отметим, что в комментариях пользователи возмутились, что взрослый человек должен выпивать 3 литра воды, многие считают, что заставлять себя не нужно.

Также некоторые подписчики написали Комаровскому, что нужно пить когда хочется, а не когда надо.

Как мы ранее писали, Комаровский объяснил, как не купить "шарлатанское" лекарство.

Также читайте, Комаровский назвал боль в животе, при которой срочно нужно к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Доктор Комаровский