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Комаровский рассказал, сколько украинцев имеют антитела к COVID-19

Автор: Людмила Жукова

Около половины украинцев уже имеют антитела к коронавирусу. Также не стоит забывать о 10 миллионах вакцинированных граждан.

Об этом сообщил на канале "Украина 24" заслуженный украинский педиатр Евгений Комаровский.

По мнению медика, через полгода-год у всех граждан уже будут антитела к COVID-19.

"У нас как минимум 40-45 процентов населения Украины, по-видимому, имеет уже антитела, плюс вакцинация 10 млн человек, плюс если мы будем продолжать вакцинацию, в конце концов, точно через полгода-год придем к тому, что у каждого гражданина будут антитела. Поэтому сейчас надо не угробить экономику, не угробить детей без образования, не потерять то, что есть - врачей, учителей… Надо просто вкладывать деньги в помощь", - отметил медик.

Комаровский также напомнил, что в Украине возрастная категория 70+ (самые уязвимые от коронавируса) активно не хочет вакцинироваться.

А вот люди от 20 до 35 лет активно вакцинируются и хотят защититься.

Врач уверен, что пенсионеров следует поощрять идти на прививки материально. Например, можно выделить "вознаграждение" в размере 5 тысяч гривен, если пенсионер получит обе дозы вакцины от коронавируса.

Как мы ранее писали, Комаровский четко ответил, защитит ли прививка от штамма "Дельта".

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Доктор Комаровский