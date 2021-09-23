Комаровский рассказал, сколько украинцев имеют антитела к COVID-19

По мнению медика, через полгода-год у всех граждан уже будут антитела к COVID-19.

"У нас как минимум 40-45 процентов населения Украины, по-видимому, имеет уже антитела, плюс вакцинация 10 млн человек, плюс если мы будем продолжать вакцинацию, в конце концов, точно через полгода-год придем к тому, что у каждого гражданина будут антитела. Поэтому сейчас надо не угробить экономику, не угробить детей без образования, не потерять то, что есть - врачей, учителей… Надо просто вкладывать деньги в помощь", - отметил медик.

Комаровский также напомнил, что в Украине возрастная категория 70+ (самые уязвимые от коронавируса) активно не хочет вакцинироваться.

А вот люди от 20 до 35 лет активно вакцинируются и хотят защититься.

Врач уверен, что пенсионеров следует поощрять идти на прививки материально. Например, можно выделить "вознаграждение" в размере 5 тысяч гривен, если пенсионер получит обе дозы вакцины от коронавируса.