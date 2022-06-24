Комаровский рассказал о симптомах солнечных ожогов и как их избежать

Лето - это время активного и открытого солнца, под которым легко можно получить ожоги. Такого понятия, как безопасный загар вообще не существует. По мнению медиков, эти понятия не могут стоять рядом, ведь загар - это совсем не о здоровье.

Доктор Комаровский рассказал, что такое солнечные ожоги и назвал их симптомы.