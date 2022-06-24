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Комаровский рассказал о симптомах солнечных ожогов и как их избежать

Фото: Комаровский рассказал, как не обгореть на солнце (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Лето - это время активного и открытого солнца, под которым легко можно получить ожоги. Такого понятия, как безопасный загар вообще не существует. По мнению медиков, эти понятия не могут стоять рядом, ведь загар - это совсем не о здоровье.

Доктор Комаровский рассказал, что такое солнечные ожоги и назвал их симптомы.

Видео с объяснениями опубликовано в Instagram медика.

Что такое солнечный ожог

В большинстве случаев солнечный ожог представляет собой ожог первой степени, характеризующийся значительной площадью. На отдельных участках кожи возможны ожоги второй степени.

Симптомы солнечного ожога

  • покраснение;
  • болезненность;
  • повышенная чувствительность;
  • отечность;
  • пузыри.
  • повышение температуры тела;
  • тошнота, рвота.

Как действовать, если у вас солнечный ожог

  • Максимально ограничьте контакт с солнечными лучами;
  • Примите прохладный душ или ванну;
  • Наденьте просторную мягкую одежду;
  • Применяйте лекарства местного действия (аэрозоли, гели, лосьоны, кремы), обладающие противовоспалительным, ранозаживляющим, обезболивающим и увлажняющим эффектом;
  • Много пейте.

Главные правила пребывания на солнце

  • Не пускайте детей на солнце в период его максимальной солнечной активности — с 10.00 до 16.00.
  • Пользуйтесь солнцезащитными кремами (и в тени тоже), наносите их на кожу заблаговременно (за 20—30 минут до выхода из помещения), повторяйте применение после купания.
  • Позаботьтесь об одежде, которая защищает тело и лицо от воздействия солнечных лучей.
  • На солнце особенно уязвимы голубоглазые, светлокожие, светловолосые и рыжие.

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Ранее Комаровский назвал ягоды, которые ни в коем случае нельзя есть детям.

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Доктор Комаровский