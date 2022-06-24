Комаровский рассказал о симптомах солнечных ожогов и как их избежать

Лето - это время активного и открытого солнца, под которым легко можно получить ожоги. Такого понятия, как безопасный загар вообще не существует. По мнению медиков, эти понятия не могут стоять рядом, ведь загар - это совсем не о здоровье.
Доктор Комаровский рассказал, что такое солнечные ожоги и назвал их симптомы.
Видео с объяснениями опубликовано в Instagram медика.
Что такое солнечный ожог
В большинстве случаев солнечный ожог представляет собой ожог первой степени, характеризующийся значительной площадью. На отдельных участках кожи возможны ожоги второй степени.
Симптомы солнечного ожога
покраснение;
болезненность;
повышенная чувствительность;
отечность;
пузыри.
повышение температуры тела;
тошнота, рвота.
Как действовать, если у вас солнечный ожог
Максимально ограничьте контакт с солнечными лучами;
Примите прохладный душ или ванну;
Наденьте просторную мягкую одежду;
Применяйте лекарства местного действия (аэрозоли, гели, лосьоны, кремы), обладающие противовоспалительным, ранозаживляющим, обезболивающим и увлажняющим эффектом;
Много пейте.
Главные правила пребывания на солнце
Не пускайте детей на солнце в период его максимальной солнечной активности — с 10.00 до 16.00.
Пользуйтесь солнцезащитными кремами (и в тени тоже), наносите их на кожу заблаговременно (за 20—30 минут до выхода из помещения), повторяйте применение после купания.
Позаботьтесь об одежде, которая защищает тело и лицо от воздействия солнечных лучей.
На солнце особенно уязвимы голубоглазые, светлокожие, светловолосые и рыжие.