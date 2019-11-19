Комаровский рассказал о симптомах глистов у ребенка

Доктор Комаровский рассказал о способах, как определить глисты у ребенка, а также о том, существуют ли внешние симптомы, по которым можно предположить наличие у малыша паразитов. Об этом именитый педиатр сообщил на своем личном сайте.

По мнению Евгения Комаровского, существует три способа определения глистов:

Паразиты появились в горшке или на нижнем белье ребенка. Глистов или их яйца можно обнаружить под микроскопом во время исследования образцов кала в лаборатории. Некоторые виды глистов можно определить по анализу крови. Для этого необходимы специальные тест-системы, но в Украине такой анализ делают редко из-за его дороговизны.

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Комаровский рассказал, как определить глисты у ребенка (фото: cleanmyspace.com)

Высказался педиатр и о внешних симптомах, по которым можно диагностировать глисты. По мнению Комаровского, никаких достоверных на 100% симптомов, вроде скрежета зубов, позволяющих выявить глистов другими способами, не существует.