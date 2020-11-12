Комаровский рассказал самое главное о профилактике коронавируса

Доктор Комаровский рассказал украинцам о профилактике коронавирусной инфекции в период, когда многие болеют не только COVID-19, но и другими заболеваниями.

Эксперт обратил внимание, что фрагменты коронавируса могут быть обнаружены где угодно, но только шансы, что они могут вызвать болезнь не большие. Поэтому основной путь распространения вируса - воздушно-капельный. Об этом Комаровский рассказал на своем YouTube-канале.

Он также подчеркнул, что люди максимально заразны примерно за два дня до того, как почувствуют себя больными. То есть, после того, как у человека появляется кашель и другие симптомы, резко уменьшается количество вируса, который человек выделяет в окружающую среду.

После 5-6 дня появления симптомов человек практически не заразный. При этом возникновение болезни у здорового человека зависит от трех факторов:

1. Микроба, вируса, который может вызвать болезнь.

2. Человека, который может заболеть из-за своей восприимчивости к вирусу.

3. Как произойдет встреча человека с вирусом. Здесь имеется в виду инфицирующая доза - количество вирусов, которое попало к человеку.

Комаровский подчеркнул, что больше всего шансов заболеть в местах, которые представляют собой ограниченное не вентилируемое пространство. И таких очень много, включая больничные палаты, где лежат много больных, и они не проветриваются, общественный транспорт, казармы, дома престарелых.

Очень важно, чтобы в помещениях была нормальная влажность 40-60%. Тогда скорость, с которой вирусные частицы оседают, максимальна. Поэтому чем воздух суше, тем дольше в нем присутствуют активные вирусные частицы.

Доктор Комаровский рассказал о профилактике COVID-19 (видео: YouTube)

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