Комаровский рассказал про риск инсульта после 30 лет: как его избежать

"Вы должны понимать, что анализов для предупреждения инсульта нет, но медицинская наука четко знает факторы риска, которые увеличивают возможность инсульта", - рассказал Комаровский.

По словам Комаровского, нужно думать не об анализах, а о других вещах.

"В вашей жизни не должно быть пьянства, курения, очень мощный фактор - ожирение, лишний вес, ограничение физической активности", - сказал медик.

Все перечисленные факторы увеличивают рис инсульта в молодом возрасте.

Доктор подчеркнул, что вы также должны контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови.