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Комаровский рассказал про риск инсульта после 30 лет: как его избежать

Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский рассказал, что нет волшебных анализов, которые могут указать на инсульт - нет. Если у человека в молодом возрасте случился инсульт - это связано с врожденными патологиями.

Об этом заслуженный педиатр рассказал на своем YouTube-канале.

"Вы должны понимать, что анализов для предупреждения инсульта нет, но медицинская наука четко знает факторы риска, которые увеличивают возможность инсульта", - рассказал Комаровский.

По словам Комаровского, нужно думать не об анализах, а о других вещах.

"В вашей жизни не должно быть пьянства, курения, очень мощный фактор - ожирение, лишний вес, ограничение физической активности", - сказал медик.

Все перечисленные факторы увеличивают рис инсульта в молодом возрасте.

Доктор подчеркнул, что вы также должны контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови.

Как мы ранее писали, Комаровский объяснил, когда в Украине будут вакцинировать от COVID-19 детей.

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Доктор Комаровский