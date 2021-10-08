Комаровский рассказал про риск инсульта после 30 лет: как его избежать

Доктор Комаровский рассказал, что нет волшебных анализов, которые могут указать на инсульт - нет. Если у человека в молодом возрасте случился инсульт - это связано с врожденными патологиями.
Об этом заслуженный педиатр рассказал на своем YouTube-канале.
"Вы должны понимать, что анализов для предупреждения инсульта нет, но медицинская наука четко знает факторы риска, которые увеличивают возможность инсульта", - рассказал Комаровский.
По словам Комаровского, нужно думать не об анализах, а о других вещах.
"В вашей жизни не должно быть пьянства, курения, очень мощный фактор - ожирение, лишний вес, ограничение физической активности", - сказал медик.
Все перечисленные факторы увеличивают рис инсульта в молодом возрасте.
Доктор подчеркнул, что вы также должны контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови.
Как мы ранее писали, Комаровский объяснил, когда в Украине будут вакцинировать от COVID-19 детей.