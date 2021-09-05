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Комаровский рассказал, когда ребенку нужно вызывать скорую: само не пройдет!

Автор: Светлана Мащенко

Доктор Комаровский рассказал, в каких случаях нужно обращаться за медицинской помощью для ребенка, а не списывать недомогание малыша на прорезывание зубов, как делают многие родители.

Об этом известный педиатр написал на своей странице в Instagram.

По словам врача, прорезывание зубов никогда не делает ребенка по-настоящему больным.

Если малышу действительно плохо, на зубы списывать это не стоит.

"Нужен реальный врач, реальный диагноз и, соответственно, реальная помощь, а не терпеливое ожидание появления зубов", - предупреждает Комаровский.

Педиатр перечислил типичные признаки прорезывания зубов:

  • капризность,
  • беспокойство,
  • нарушение сна,
  • умеренное снижение аппетита,
  • может повыситься температура тела.

Если же возникают такие симптомы, как высокая температура, отказ от еды, сильный понос, обезвоживание, сонливость, затрудненное дыхание - это уже повод обращаться за помощью.

"Все это может случиться в то время, когда прорезаются зубы, да только не прорезывание зубов вызывает эти симптомы!" - резюмировал врач.

Ранее доктор Комаровский предупредил родителей об опасных вещах в доме, призвав убрать их подальше.

Также педиатр рассказал, при какой боли в животе нужно срочно бежать к врачу.

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Доктор Комаровский