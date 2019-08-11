Комаровский рассказал о признаках готовности ребенка к школе

Доктор Комаровский - популярный украинский педиатр рассказал, как понять, готов ли ребенок к школе. По словам врача, для 6–7-летнего ребенка переход от игровой деятельности к учебной очень сложен, и существенно на успешность этого процесса влияют мотивы и физиологическая готовность ребенка. Дошкольник становится школьником, осуществляется переход в новый социальный статус. Об этом сообщается на сайте медика.

Качество учебной деятельности будет зависеть от того, насколько были сформированы следующие признаки — функциональное состояние организма, навыки и умения — в дошкольном периоде:

• хорошее физическое состояние ребенка;

• развитый физический слух;

• нормальное функционирование ЦНС;

• развитая общая и мелкая моторика;

• владения знаниями и представлениями об окружающем мире (пространство, время, счетные операции);

• произвольное внимание, опосредованное запоминание, умение слушать;

• активность, желание учиться, интерес к знаниям, любознательность;

• коммуникативная деятельности, готовность к сотрудничеству, взаимопомощи.

Составляющие речевой готовности к школе:

Звуковая сторона речи.

Ребенок должен владеть правильным, четким произношением звуков всех фонетических групп.

Сформированность фонематических процессов.

Это умение слышать и различать, дифференцировать звуки родного языка. В норме к четырем годам ребенок должен различать все звуки, должно быть сформировано фонематическое восприятие.

Готовность к звукобуквенному анализу и синтезу:

умение слышать и выделять звуки в слове;

слышать и выделять первый и последний звуки в слове;

умение определять место звука в слове;

различать и называть слова с определенным звуком;

делить слова на слоги;

составлять слова из слогов;

называть звуки в слове по порядку.

Сформированность лексико-грамматического строя речи:

словарь ребенка должен составлять около 3500 слов. Дошкольник должен уметь классифицировать и обобщать предметы по группам (транспорт, одежда, посуда и т.д.). Активно использовать в своей речи антонимы, синонимы, а также различные части речи (существительные, прилагательные, глаголы, предлоги и др.);

к семи годам ребенок должен уметь пользоваться различными способами словообразования и словоизменения (пирог из яблок - яблочный, чашка - чашечка...);

согласовывать имена существительные и имена прилагательные (красное платье, красный автомобиль, ласковое солнце, ласковая мама), правильно употреблять относительные и притяжательные прилагательные (заячьи уши, лисий хвост...);

уметь образовывать и использовать в речи слова со значением единственного и множественного числа;

уметь правильно строить простые предложения, видеть связь слов в предложениях.

Иллюстративное фото (lib.komarovskiy.net)

5. Связная речь:

уметь последовательно, связно, четко и точно формулировать основную мысль высказывания;

владеть навыком полного и краткого пересказа, использовать в предложениях второстепенные и однородные члены;

составлять предложения по опорным словам и картинкам;

составлять самостоятельно рассказ (описание, рассказ по картине, из личного опыта).

Как мы ранее писали, Евгений Комаровский, который нередко дает важные советы родителям касательно ухода за детьми, рассказал, чем опасны социальные сети и как минимизировать данный риск.

Кстати, Комаровский ответил на важный вопрос о болезни ребенка.