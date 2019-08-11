Комаровский рассказал о признаках готовности ребенка к школе

Доктор Комаровский дал советы родителям, как понять, готов ли их ребенок пойти в учебное заведение
Доктор Комаровский - популярный украинский педиатр рассказал, как понять, готов ли ребенок к школе. По словам врача, для 6–7-летнего ребенка переход от игровой деятельности к учебной очень сложен, и существенно на успешность этого процесса влияют мотивы и физиологическая готовность ребенка. Дошкольник становится школьником, осуществляется переход в новый социальный статус. Об этом сообщается на сайте медика.
Качество учебной деятельности будет зависеть от того, насколько были сформированы следующие признаки — функциональное состояние организма, навыки и умения — в дошкольном периоде:
• хорошее физическое состояние ребенка;
• развитый физический слух;
• нормальное функционирование ЦНС;
• развитая общая и мелкая моторика;
• владения знаниями и представлениями об окружающем мире (пространство, время, счетные операции);
• произвольное внимание, опосредованное запоминание, умение слушать;
• активность, желание учиться, интерес к знаниям, любознательность;
• коммуникативная деятельности, готовность к сотрудничеству, взаимопомощи.
Ребенок должен владеть правильным, четким произношением звуков всех фонетических групп.
Это умение слышать и различать, дифференцировать звуки родного языка. В норме к четырем годам ребенок должен различать все звуки, должно быть сформировано фонематическое восприятие.
Иллюстративное фото (lib.komarovskiy.net)
5. Связная речь:
Как мы ранее писали, Евгений Комаровский, который нередко дает важные советы родителям касательно ухода за детьми, рассказал, чем опасны социальные сети и как минимизировать данный риск.
Кстати, Комаровский ответил на важный вопрос о болезни ребенка.