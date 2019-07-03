Комаровский рассказал, как правильно ухаживать за кожей младенцев

Доктор Комаровский дал родителям несколько важных советов
Доктор Комаровский расказал о том, как правильно заботиться о чувствительной коже младенцев, чтобы предотвратить ее пересыхание. Об этом именитый педиатр сообщил на своей Instagram-странице.
По словам Евгения Комаровского, смягчить нежную детскую кожу, которая быстро теряет влагу, помогут специальные средства под названием эмоленты (эмоллиенты). Они станут отличными помощниками родителям, заботящихся о здоровой коже малыша.
Самые известные из эмолентов - это недорогие и известные каждому человеку вазелин или растительное масло.
Комаровский рассказал о средствах для увлажнения кожи детей (фото: pixabay.com)
Педиатр дал несколько дельных советов по правильному применению эмолентов: ⠀
Комаровский рассказал о средствах для увлажнения кожи детей (фото: pexels.com)
К слову, ранее доктор Комаровский рассказал о необходимости йода для растущего детского организма.
Ранее педиатр также поделился советом для тех родителей, чьи годовалые дети страдают от отсутствия аппетита и категорически отказываются самостоятельно есть.
Добавим, что недавно Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.