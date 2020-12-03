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Комаровский рассказал, как правильно лежать при COVID-19: становится гораздо легче

Автор: Светлана Мащенко

Доктор Комаровский рассказал про необычный способ облегчить течение коронавируса, когда болезнь протекает в тяжелой или среднетяжелой форме.

Известный украинский врач на своем канале YouTube поделился методом активизации воздухообмена в легких. Речь идет о положении на животе.

"Вирус поражает задние отделы легких. И когда человек лежит на животе, то в этих отделах, которые наиболее воспалены, активизируется воздухообмен. И это улучшает состояние человека. Причем значительно", - заявляет Комаровский.

По словам педиатра, лежать на животе надо при коронавирусе любой тяжести, если имеет место поражение легких (его показало КТ, есть одышка).

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Интересно, что Комаровский даже рассказал про необычный способ лежать в такой позе обладателям большого живота. Для этого можно снять с матраса чехол и раздвинуть пружины.

Комаровский рассказал, как правильно лежать при коронавирусе

Ранее доктор Комаровский рассказал, как избежать перехода коронавируса в тяжелую форму. Также знаменитый врач поделился методами профилактики болезни.

А врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, когда агрессивный коронавирус в Украине пойдет на спад.

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