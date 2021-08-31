Комаровский рассказал, как помочь ребенку с проблемой, превращающей жизнь родителей в ад

Украинский врач Евгений Комаровский рассказал, как помочь ребенку, страдающему от колик. С такими проблемами сталкиваются очень многие родители малышей, и это превращает радости родительства в ад первые полгода.
Своими знаниями педиатр поделился на своей странице в Instagram.
По словам Комаровского, медицинская наука до сих пор не может точно назвать причину колик, через которые ребенок (чаще вечерами) становится беспокойным, кричит и плохо спит.
Но есть некоторые предположения причин колик:
Способов избавить ребенка от проблемы, увы, нет, но облегчить состояние можно:
Возраст начала колик 3-6 недель, возраст завершения 3-4 месяца. К трехмесячному возрасту колики проходят у 60% детей, к четырехмесячному - у 90% детей. Чаще всего младенческие колики начинаются в вечернее время.
При появлении колик младенец регулярно проявляет беспокойство: ворочается, сжимает кулачки, выгибает спинку, подтягивает ножки к животу, может побледнеть или покраснеть, на лице появляется гримаса боли. При прикосновении к малышу легко почувствовать, что мышцы животика становятся жесткими, напряженными.
Ранее доктор Комаровский рассказал, в каких случаях нужно сбивать даже невысокую температуру.
Также педиатр назвал категории людей, для которых крайне вредно даже умеренное употребление алкоголя.