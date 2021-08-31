Комаровский рассказал, как помочь ребенку с проблемой, превращающей жизнь родителей в ад

По словам Комаровского, медицинская наука до сих пор не может точно назвать причину колик, через которые ребенок (чаще вечерами) становится беспокойным, кричит и плохо спит.

Но есть некоторые предположения причин колик:

нарушение режима кормления (особенно перекорм),

несоблюдение оптимальных параметров воздуха (особенно перегрев),

недоразвитие желудочно-кишечного тракта, вследствие которого возникает усиленная перистальтика и газообразование,

некоторые гормоны, вызывающие спазм в кишечнике,

неадекватная избыточно эмоциональная реакция родителей на плач ребенка,

повышенная тревожность матери.

Способов избавить ребенка от проблемы, увы, нет, но облегчить состояние можно:

не перекармливайте - перерыв между приемами пищи 2-2,5 часа,

поддерживайте оптимальный режим температуры и влажности в комнате, где находится ребенок,

в перерывах между кормлениями предлагайте малышу пустышку - это поможет уменьшить колики,

попробуйте изменить рацион мамы, если ребенок на грудном (меньше молочки и кофеина), затем проследите за тем, изменилось ли состояние ребенка; некоторым мамам помогает отказ от продуктов, повышающих газообразование (капуста, лук, бобовые и т. д.),

если малыш ест смеси, то попробуйте обсудить с педиатром опцию смены.

Для справки:

Возраст начала колик 3-6 недель, возраст завершения 3-4 месяца. К трехмесячному возрасту колики проходят у 60% детей, к четырехмесячному - у 90% детей. Чаще всего младенческие колики начинаются в вечернее время.

При появлении колик младенец регулярно проявляет беспокойство: ворочается, сжимает кулачки, выгибает спинку, подтягивает ножки к животу, может побледнеть или покраснеть, на лице появляется гримаса боли. При прикосновении к малышу легко почувствовать, что мышцы животика становятся жесткими, напряженными.