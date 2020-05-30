Комаровский рассказал о пользе и вреде дыхательной гимнастики

Евгений Комаровский рассказал, может ли комплекс дыхательных упражнений помочь при заболевании COVID-19. Об этом эксперт рассказал своим подписчикам на YouTube-канале.

Дыхательная гимнастика, как правило, используется для лечения заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой систем, вегетососудистой дистонии и других патологических состояний. Однако многих интересует вопрос, несет ли данный комплекс пользу при коронавирусе.

По словам Комаровского, такая гимнастика больше является психотерапией. "Можно расслабиться, помедитировать, подумать о вечном. Есть определенные приемы дыхательной гимнастики, которые помагают быстрее восстановиться легким. Главное - это не вредно", - отметил врач.

Дыхательные упражнения могут помочь расслабиться, контролировать чувство тревожности, снять стресс, победить бессонницу. Они полезны для улучшения внимания и помогают отогнать негативные мысли.

При этом Евгений Комаровский решил напомнить, что дыхательная гимнастика не должна кому-либо заменять личную гигиену и мероприятия по социальному дистанцированию.

Также доктор рассказал, что делать, если у работника выявили COVID-19. "Если выяснилось, что ваш коллега на работе заболел коронавирусом, то вам не помешает самоизоляция на две недели", - прокомментировал Комаровский.

Евгений Комаровский рассказал про дыхательную гимнастику

Напомним, что Комаровский рассказал, как вылечить ангину с помощью мороженого.

Мы писали, что Евгений Комаровский рассказал, стоит ли доверять экспресс-тестам на коронавирус.