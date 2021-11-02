Комаровский рассказал, почему штамм "Дельта" так быстро распространяется

Как объяснил специалист, вакцинация на сегодняшний день является самым эффективным методом профилактики коронавируса, но снизить уровень заболеваемости она не помогла не только из-за нежелания украинцев делать прививку. Самая большая ошибка – несоблюдение других методов противодействия коронавирусной инфекции.

"Этот штамм очень заразен, в отличие от других типов коронавируса, может передаваться с потоками воздуха. Поэтому, помимо вакцинации, очень важно постоянно проветривать помещения. То же касается общественного транспорта – все автобусы или трамваи должны после того, как высадили пассажиров, отстояться минут 15 с отрытыми окнами", - рассказал Евгений Комаровский.

Он добавил, что есть хороший способ контролировать норму уровня кислорода в помещении и выявлять, есть ли риск заражения штаммом "Дельта" – это поставить датчик углекислого газа.

Если уровень газа в помещении очень высок, то это значит, что там плохая вентиляция. А соответственно, риск заражения очень высокий. Такие приборы стоит ставить в школах, детских садах и больших помещениях.

Если прибор покажет 1500 РРМ (количество частиц СО2 на миллион частиц в воздухе), то еще терпимо. Если больше – то нужно срочно проветрить помещение и вывести детей на воздух. Норма – 1000 РРМ при температуре +22 градуса и влажности – 40-60%.