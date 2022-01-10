Комаровский рассказал, как побороть пандемию COVID в Украине

"Мне кажется, нужно открыть рынок медицинского страхования, прописать законодательство, и пусть работают. Рынок все проблемы решит сам. Если бы у нас был страховой рынок, мы бы вообще не обсуждали тему вакцинации. Просто страховые компании бы сказали: вы хотите не прививаться - не прививайтесь, но для вас страховка будет на 50% дороже. И все! Все же элементарно", - сказал врач.

Комаровский уверен, что страна пойдет по верному пути, если будет вкладывать финансы в медицину.

"Нищенские 3% нищенского ВВП на медицину - это не медицина. Это медицина даже не выживания, а деградации, антимедицинских услуг. Это вообще не медицина. Мое убеждения, что в этой ситуации должна быть полная переоценка всех затрат государства, потому что умирают люди и уезжают люди. Поэтому никаких институтов национальной памяти, никаких олимпиад, никаких президентских университетов, никаких наблюдательных советов "Укрзализныци", - заявил он.

По словам медика, каждая копейка должна учитываться и анализироваться. Также Евгений Олегович считает, что государство забирает у украинца 10 лет жизни.

"Все, что можно потратить на медицину, на детей, на безопасность, должно идти туда. Остальное может подождать, а это не подождет. Не вкладывая деньги в людей, мы их просто теряем. Когда женщине 60 лет, во Франции у нее впереди еще 25 лет жизни и путешествий в обнимку со своим дедушкой. А у нашей женщины все, уже жизнь кончилась. У каждого из нас забирают минимум 10 лет жизни", - резюмировал Комаровский.