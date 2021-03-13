Комаровский рассказал, как переболел коронавирусом: привьюсь однозначно

Доктор Евгений Комаровский признался, что переболел коронавирусом, и заявил о намерении вакцинироваться. Известный украинский педиатр и ведущий также критически высказался о тестировании на COVID-19.
Об этом врач рассказал в интервью Наталье Влащенко в программе Vласть vs Vлащенко.
Комаровский отметил, что после перенесения коронавирусной инфекции антитела в его крови будут активными ориентировочно до мая.
"Я болел, правда легко, где-то в ноябре-декабре... У меня была стопроцентная симптоматика с полной потерей обоняния", - сказал доктор.
При этом Комаровский заявил, что не верит COVID-тестам, которые проводят в Украине, назвав их "сказками".
"Тесты в нашей стране - это отдельный вариант гадания на кофейной гуще. Я им не верю, если честно. Я не понимаю, как такое вообще может быть, и это сплошь и рядом, когда человек сдает в одной и той же лаборатории тесты с интервалом в один день, получая "положительный" и "отрицательный". Я знаю людей, которые точно имели положительный тест, и сейчас болеют коронавирусом и имеют иммуноглобулин М, то есть это острая болезнь", - рассказал он.
Также Комаровский попытался объяснить, почему некоторые врачи не желают вакцинироваться от коронавируса препаратом Covishield. По его словам, как только начались публичные заявления от властей о том, что в Украину прибудут вакцины от коронавируса - 117 тысяч доз м-РНК вакцин от Pfizer-BioNTech - то было подсчитано, что прививки получат все врачи, занятые в COVID-лечении.
"Pfizer задерживается, вместо этого приехал не Pfizer, и неудивительно, что многие врачи сказали: "Ну ребята... что это?" - прокомментировал Комаровский ситуацию.
При этом доктор обратил внимание, что Serum Institute в Индии, в котором производят Covishield, изготавливает 60-65% всех вакцин мира.
"Это монстр, который построен на территории Индии, где практически нет людей, там все автоматизировано, стерильные цеха... И эту вакцину сертифицирует ВОЗ. Вопрос - что нам еще надо?", - говорит Комаровский.
Он также высказался относительно эффективности препарата Covishield и объяснил, что прививка снижает риск заболеть тяжелой формой практически до нуля.
"Огромное количество людей не понимает, что означает фраза о 60% эффективности. Надо же понимать, что есть 60% эффективности от заболевания, а есть понятие - профилактика тяжелых форм. Так вот для человека, привитого этой вакциной, вероятность заболеть коронавирусом есть, но заболеть тяжелой формой - практически нет. У них очень высокая эффективность", - рассказал Комаровский.
Доктор убежден, что людям в группе риска очень важно вакцинироваться.
"Если человек находится в группе риска - с гипертонией, ожирением, старше 50 лет - практически любой, и вы будете ждать Pfizer?! Я вас уверяю, что те бабушки в домах престарелых, которые еще не заболели и еще не "сгорели", их мы можем совершенно спокойно вакцинировать. Но в любом случае, и я настаиваю на этом, что это исключительно добровольно. И чем больше мы будем орать на каждом шагу, что это исключительно добровольно, тем больше очереди будут стоять на вакцинацию", - отметил Комаровский.
Напомним, недавно Евгений Комаровский рассказал, может ли человек с антителами от прививки быть переносчиком COVID-19.
Также ранее Комаровский рассказал, может ли навредить вакцина от коронавируса.