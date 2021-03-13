Комаровский рассказал, как переболел коронавирусом: привьюсь однозначно

Комаровский отметил, что после перенесения коронавирусной инфекции антитела в его крови будут активными ориентировочно до мая.

"Я болел, правда легко, где-то в ноябре-декабре... У меня была стопроцентная симптоматика с полной потерей обоняния", - сказал доктор.

При этом Комаровский заявил, что не верит COVID-тестам, которые проводят в Украине, назвав их "сказками".

"Тесты в нашей стране - это отдельный вариант гадания на кофейной гуще. Я им не верю, если честно. Я не понимаю, как такое вообще может быть, и это сплошь и рядом, когда человек сдает в одной и той же лаборатории тесты с интервалом в один день, получая "положительный" и "отрицательный". Я знаю людей, которые точно имели положительный тест, и сейчас болеют коронавирусом и имеют иммуноглобулин М, то есть это острая болезнь", - рассказал он.

Почему украинские врачи не спешат вакцинироваться

Также Комаровский попытался объяснить, почему некоторые врачи не желают вакцинироваться от коронавируса препаратом Covishield. По его словам, как только начались публичные заявления от властей о том, что в Украину прибудут вакцины от коронавируса - 117 тысяч доз м-РНК вакцин от Pfizer-BioNTech - то было подсчитано, что прививки получат все врачи, занятые в COVID-лечении.

"Pfizer задерживается, вместо этого приехал не Pfizer, и неудивительно, что многие врачи сказали: "Ну ребята... что это?" - прокомментировал Комаровский ситуацию.

При этом доктор обратил внимание, что Serum Institute в Индии, в котором производят Covishield, изготавливает 60-65% всех вакцин мира.

"Это монстр, который построен на территории Индии, где практически нет людей, там все автоматизировано, стерильные цеха... И эту вакцину сертифицирует ВОЗ. Вопрос - что нам еще надо?", - говорит Комаровский.

Чем хороша прививка Covishield

Он также высказался относительно эффективности препарата Covishield и объяснил, что прививка снижает риск заболеть тяжелой формой практически до нуля.

"Огромное количество людей не понимает, что означает фраза о 60% эффективности. Надо же понимать, что есть 60% эффективности от заболевания, а есть понятие - профилактика тяжелых форм. Так вот для человека, привитого этой вакциной, вероятность заболеть коронавирусом есть, но заболеть тяжелой формой - практически нет. У них очень высокая эффективность", - рассказал Комаровский.

Доктор убежден, что людям в группе риска очень важно вакцинироваться.

"Если человек находится в группе риска - с гипертонией, ожирением, старше 50 лет - практически любой, и вы будете ждать Pfizer?! Я вас уверяю, что те бабушки в домах престарелых, которые еще не заболели и еще не "сгорели", их мы можем совершенно спокойно вакцинировать. Но в любом случае, и я настаиваю на этом, что это исключительно добровольно. И чем больше мы будем орать на каждом шагу, что это исключительно добровольно, тем больше очереди будут стоять на вакцинацию", - отметил Комаровский.