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Комаровский рассказал, как отличить шарлатанские лекарства от настоящих

Автор: Светлана Мащенко

Доктор Евгений Комаровский посоветовал, как не стать жертвой рекламы чудо-средств, которые могут вылечить от всего и сразу

Доктор Комаровский рассказал, как отличить шарлатанские лекарства от подлинных, и не купиться на рекламу дорогих, но абсолютно бесполезных препаратов.

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Про то, как избежать оттока денег из вашего кармана, после которого вы получите сладкую таблетку и стресс от зря потраченных финансов, именитый педиатр сообщил на своем канале в Telegram.

Комаровский говорит, что шарлатанские лекарства уже на этапе рекламы (как правило в интернете) выдают себя полностью. Распознать их можно по таким признакам:

  • В рекламе дается ссылка не на исследования, а на то, как чудо-препарат помог Васе, Маше и Петровичу.
  • Говорится, что лекарство долго скрывали, потому что "врачи останутся без работы".
  • Оно создано по уникальной технологии, из редкого растения, особого зверя, что живет на необитаемом острове, тайне индейцев и так далее.
  • В лекарстве "все натуральное".
  • Дает быстрый результат и никаких побочных эффектов.
  • Лечит множество болезней.

Ранее доктор Комаровский жестко разнес усиление карантина в Украине.

Также мы писали, что ученые начали определять по анализу крови недуг, которого так боятся все родители.

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