Комаровский рассказал, как отличить шарлатанские лекарства от настоящих

Доктор Евгений Комаровский посоветовал, как не стать жертвой рекламы чудо-средств, которые могут вылечить от всего и сразу
Доктор Комаровский рассказал, как отличить шарлатанские лекарства от подлинных, и не купиться на рекламу дорогих, но абсолютно бесполезных препаратов.
Про то, как избежать оттока денег из вашего кармана, после которого вы получите сладкую таблетку и стресс от зря потраченных финансов, именитый педиатр сообщил на своем канале в Telegram.
Комаровский говорит, что шарлатанские лекарства уже на этапе рекламы (как правило в интернете) выдают себя полностью. Распознать их можно по таким признакам:
Ранее доктор Комаровский жестко разнес усиление карантина в Украине.
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