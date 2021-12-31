Комаровский рассказал, как отличить коронавирус от гриппа

Первое, о чем напомнил врач так это то, что нет ни одного симптома, который бы точно указывал, что у вас грипп или COVID.

"Симптомы очень похожи, особенно в первые дни заболевания", - подчеркнул Комаровский.

Например, потеря обоняния возможна не только при коронавирусе, но так же и при гриппе, отмечает доктор.

"Если у вас вдруг пропало обоняние - это не значит, что у вас 100% ковид", - уточнил Комаровский.

Заслуженный врач сообщил, что коронавирусу очень характерно ухудшение состояние на второй неделе болезни.

Лечение ковида точно такое же, как и любой другой вирусной инфекции.

"Прохладный воздух, много пить, чистая одежда, постельный режим, если не хочется не нужен", - сказал Евгений Олегович.