Комаровский рассказал об опасном состоянии при жаре и назвал симптомы

Жара способна привести к серьезным проблемам со здоровьем, вызвать солнечный и тепловой удары, тепловые судороги, привести к ожогам, а иногда аномально высокие температуры могут угрожать жизни человека. Известный педиатр и ведущий Евгений Комаровский рассказал о состояниях при жаре, которые могут сигнализировать об опасности.
Полезные советы доктор Комаровский привел в своем Instagram.
Медик обратил внимание на некоторые признаки, которые свидетельствуют об угрозе получить тепловой удар, представляющий довольно серьезную опасность в жаркую погоду, прочно установившуюся сейчас в Украине.
Ранее сообщалось, что ученые назвали самую опасную температуру воздуха для человека.
Напомним также, недавно эксперты назвали продукты, которые могут спровоцировать тепловой удар, и их категорически нельзя есть в жару.