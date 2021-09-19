Комаровский рассказал, когда обычный кашель становится крайне опасным

Украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, в каких случаях кашель может становиться опасным для маленького ребенка. И что нужно очень быстро сделать, чтобы помочь малышу.

Об этом врач рассказал на своей Instagram-странице.

По словам педиатра при ОРВИ у ребенка могут возникать приступы кашля без остановки. В таких случаях нужны неотложные действия, пока вы ждете прибытия медиков.

Что делать, если у ребенка кашель без остановки

Не надевайте плотную одежду, не кутайте и не пеленайте. Наоборот нужно расстегнуть верхнюю пуговицу, снять тугую футболку и так далее.

Следите, чтобы ребенок не был в горизонтальном положении - приподнимите конец кровати в голове, посадите ребенка, возьмите на руки.

Находитесь там, где воздух максимально свежий: во дворе, на балконе, возле открытого окна, а если жарко, включите вентилятор, откройте окна и двери.

Даже при незначительном насморке используйте для восстановления дыхания сосудосуживающие капли.

Используйте жаропонижающие даже при незначительном повышении температуры.

Отметим, что как правило такие приступы кашля происходят ночью, если нарушено носовое дыхание, слизистые глотки и голосовые связки пересыхают, также в горизонтальном положении скапливается слизь. Поэтому очень важно следить за достаточной влажностью в помещении, где спит ребенок и стараться его укладывать с приподнятым головным концом.