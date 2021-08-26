UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Комаровский рассказал, когда нужно обязательно сбивать даже невысокую температуру

Автор: Светлана Мащенко

Доктор Комаровский дал ответ на очень сложный и волнующий многих вопрос: в каких случаях жаропонижающее нужно принимать, даже когда температура тела невысокая.

Об этом педиатр написал на своей странице в Instagram.

Как правило, советы педиатров сводятся к тому, что сбивать температуру до 38-38,5 градусов не нужно. Но Комаровский утверждает, что универсального ответа - нет.

Все зависит от других факторов, таких как поведение ребенка, температура и влажность помещения, наличие поноса или рвоты и так далее.

"Если у ребенка 39, но он улыбается, пьет, а в помещении не жарко и нормальная влажность, так никакой потребности в лекарствах нет. Но если при 37,5, малыш вялый, не пьет, а в комнате сухо и жарко - так жаропонижающие нужны срочно", - пишет медик.

Показаниями к применению жаропонижающих являются такие факторы:

  • ребенок плохо переносит температуру - ему плохо вне зависимости от цифры на градуснике,
  • связанное с повышением температуры тела неадекватное поведение ребенка или его родственников,
  • есть признаки дыхательной недостаточности, такие как одышка или затрудненное дыхание,
  • температура сопровождается патологической потерей жидкости - поносом, рвотой, сухим и теплым воздухом,
  • присутствуют сопутствующие болезни нервной системы,
  • врач осмотрел ребенка и сказал, что надо сбить температуру.

Ранее доктор Комаровский также рассказал, кому вредит даже умеренное употребление алкоголя.

Также педиатр предупредил об опасном вирусе, который активируется летом.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евгений Комаровский