Комаровский рассказал, когда нужно обязательно сбивать даже невысокую температуру

Доктор Комаровский дал ответ на очень сложный и волнующий многих вопрос: в каких случаях жаропонижающее нужно принимать, даже когда температура тела невысокая.
Об этом педиатр написал на своей странице в Instagram.
Как правило, советы педиатров сводятся к тому, что сбивать температуру до 38-38,5 градусов не нужно. Но Комаровский утверждает, что универсального ответа - нет.
Все зависит от других факторов, таких как поведение ребенка, температура и влажность помещения, наличие поноса или рвоты и так далее.
"Если у ребенка 39, но он улыбается, пьет, а в помещении не жарко и нормальная влажность, так никакой потребности в лекарствах нет. Но если при 37,5, малыш вялый, не пьет, а в комнате сухо и жарко - так жаропонижающие нужны срочно", - пишет медик.
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Ранее доктор Комаровский также рассказал, кому вредит даже умеренное употребление алкоголя.
Также педиатр предупредил об опасном вирусе, который активируется летом.