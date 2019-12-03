Комаровский рассказал, как нужно мерить температуру: мы все делаем неверно

Доктор Комаровский рассказал, как правильно измерять температуру в подмышечной впадине. По словам педиатра, такой способ измерения температуры характерен именно в нашей стране.

Во многих других странах температуру тела меряют по-другому: ректально, в полости рта, с помощью тимпанического термометра в слуховом проходе.

Массовое измерение температуры в любом возрасте именно в подмышечной впадине - это наша ментальная особенность, - говорит Комаровский.

В чем разница

По словам педиатра, измерением ректально или в полости рта фактически определяется температура внутренних органов.

"А подмышечная впадина - ну уж точно не внутренний орган", - пошутил специалист.

Комаровский рассказал, как правильно измерить температуру (фото: unsplash.com)

Привычное нам измерение может быть неточным, поскольку для того, чтобы с достоверной точностью узнать температуру, нужно плотно прижимать руку к туловищу в течение пяти минут. Только тогда показатели в подмышечной впадине будет равняться температурным показателям внутри тела.

Как правильно измерить температуру тела

Не обязательно сидеть с градусником в течение 10 минут. Нужно плотно прижать руку к туловищу и просидеть так пять минут, только после этого вставить термометр и просидеть с ним неподвижно то время, которое указано в инструкции к градуснику.

Для ртутного это будет пять минут, для электронного - одна - две минуты.

Еще два правила

Желательно, перед измерением показателей, протереть кожу подмышкой - она не должна быть влажной.

Термометр нельзя доставать и ставить обратно в течение времени измерения.