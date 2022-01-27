Комаровский рассказал, нужно ли делать прививки от COVID-19 при иммуносупрессии и болезнях почек

Врач рассказал, что сейчас это является одной из самых сложных тем, ведь мнения часто расходятся. Все из-за того, что вакцинация может не помочь таким людям.

"В частности, из-за того, что вакцинация таким людям может не помочь. Однако, на сегодня в Минздраве настаивают, что человек на иммуносупрессии находятся в зоне риска, поэтому их нужно прививать по стандартной схеме. Поэтому однозначно их прививать нужно, - рассказал Комаровский.

Что такое иммуносупрессия

Так, иммуносупрессия, или иначе иммунодепрессия возникает в случае приема ряда иммуносупрессивных препаратов. К тому же такое состояние может возникнуть после некоторых заболеваний.

Как рассказал доктор Комаровский, таким людям может понадобиться дополнительная доза вакцины, а не две прививки

Кроме того, вакцинировать нужно и других людей из групп риска. Например, при заболеваниях почек. Все потому, что это серьезное заболевание, и нужна немедленная вакцинация.