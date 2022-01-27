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Комаровский рассказал, нужно ли делать прививки от COVID-19 при иммуносупрессии и болезнях почек

Автор: Татьяна Самарук

Часто возникают споры по поводу того, необходима ли вакцинация от коронавируса людям, принимающим иммуносупрессоры, то есть подавляющие иммунитет препараты. Однако, при болезнях почек прививка нужна

Об этом рассказал популярный педиатр Евгений Комаровский в эфире программы "Час Голованова" на телеканале "Україна 24".

Врач рассказал, что сейчас это является одной из самых сложных тем, ведь мнения часто расходятся. Все из-за того, что вакцинация может не помочь таким людям.

"В частности, из-за того, что вакцинация таким людям может не помочь. Однако, на сегодня в Минздраве настаивают, что человек на иммуносупрессии находятся в зоне риска, поэтому их нужно прививать по стандартной схеме. Поэтому однозначно их прививать нужно, - рассказал Комаровский.

Что такое иммуносупрессия

Так, иммуносупрессия, или иначе иммунодепрессия возникает в случае приема ряда иммуносупрессивных препаратов. К тому же такое состояние может возникнуть после некоторых заболеваний.

Как рассказал доктор Комаровский, таким людям может понадобиться дополнительная доза вакцины, а не две прививки

Кроме того, вакцинировать нужно и других людей из групп риска. Например, при заболеваниях почек. Все потому, что это серьезное заболевание, и нужна немедленная вакцинация.

Ранее мы сообщали, что Комаровский развенчал главный миф об ОРВИ.

Также мы писали, что Комаровский разнес популярное народное средство от кашля.

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Комаровский