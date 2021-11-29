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Комаровский рассказал, нужно ли при ангине колоть антибиотик, или достаточно полоскать горло

Автор: Роман Мирончук

Доктор Комаровский объяснил, что такое ангина и какие могут быть последствия, если ее неправильно лечить. Известный педиатр отметил, что ангина - это острая бактериальная инфекция. И самое главное, чтобы врач точно определил, что это именно ангина.

Об этом Комаровский рассказал на своем канале в YouTube.

Ангина в большинстве случаев вызвана бактерией, которая называется стрептокок. Но иногда, в 10% случаев - это стафилокок. Также может быть сочетание стрептокока и стафилокока.

"Стрептокок вызывает острое воспаление мендалин, и это в обязательном порядке должно лечится антибиотиками", - заявил эксперт.

При этом он подчеркнул, что стрептококовая инцекия, которую не лечили антибиотиками, очень часто дает тяжелые осложнения на сердце, суставы и т.д.

Важно

Комаровский также заявил, что детям антибиотики запрещено колоть. При необходимости дети должны принимать антибиотики в виде сладких сиропов, суспензий и капель.

Евгений Комаровский рассказал, нужно ли при ангине колоть антибиотик (видео: YouTube)

Напомним, Комаровский предупредил украинцев о серьезной проблеме. Большое количество врачей прописывают людям фуфломицины для своей выгоды.

Ранее Евгений Комаровский рассказал, как нельзя хранить продукты в холодильнике и морозилке.

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Евгений Комаровский