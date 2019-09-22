Комаровский рассказал, когда нельзя заниматься самолечением

Евгений Комаровский сообщил, что самолечением заниматься можно, однако далеко не всегда. При каких обстоятельствах стоит отказаться от подобной затеи, врач рассказал на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам эксперта, самолечением нельзя заниматься в том случае, когда некий симптом возник первый раз в жизни.

Комаровский рассказал о самолечении (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

"Никакого самолечения, когда возникают расстройства сознания и чувствительности. То есть: "Не чувствую палец", "Не чувствую ногу", что-то онемело, какие-то проблемы с мыслями, с сознанием, не реагирует - не выделываемся, идем к врачу", - пишет Комаровский.

Также отказаться от самолечения стоит при наличии любых травм (особенно связанных с головой), а также при беременности.

"О чем вы также должны знать: вполне возможно, что вы имеете опыт лечения насморка, и вы имеете опыт лечения поноса. Когда вы лечите одновременно две болезни, с которыми вы имеете опыт, то вы можете использовать лекарства и при одной, и при другой, а эти лекарства уже будут друг с другом несовместимы. Поэтому, если к вам пришли сразу две неприятности, давайте посоветуемся с доктором", - подытожил Комаровский.