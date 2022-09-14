Комаровский рассказал, чем запрещено кормить заболевшего ребенка

При болезни дети, как правило, имеют плохой аппетит. А большинство заботливых родителей/бабушек считают, что нужно кормить чуть ли не насильно, потому что "организм слаб, ему надо силы на борьбу".

Но все не так, ребенка не надо заставлять есть, уверен доктор Комаровский.

Правила кормления больного ребенка

Руководствуйтесь, прежде всего, аппетитом ребенка.

Попытки насильственного кормления абсолютно недопустимы.

Кормить надо чаще, но давать меньше.

Во время болезни надо избегать экспериментов - не использовать никаких новых продуктов.

Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy