Комаровский рассказал, может ли навредить вакцина от коронавируса

"Конечно, такой вопрос есть. А есть ли у тебя вопрос: не вредит ли коронавирус? У тебя есть такой вопрос? Нет! У тебя же нет сомнений, что коронавирус вредит. Может ли вакцина навредить больше, чем коронавирус? Это крайне маловероятно, чтобы вакцина могла навредить больше, чем коронавирус. Ни один врач даже не может нарисовать этот механизм", – сказал заслуженный украинский педиатр.

Медик сообщил, что хотел бы вакцинироваться препаратом от Pfizer/BioNTech, Moderna или Johnson & Johnson. По словам врача, индийской вакциной Covishield он прививаться не будет, поскольку переболел COVID-19 в конце ноября 2020 года. Он сказал, что будет ждать "нормальную вакцину".



"То есть на шесть месяцев я точно защищен... Поэтому я подожду нормальную вакцину", – сказал он.

Медик отметил, что правительство не предоставило украинцам полной информации о всех вакцинах.

"Мы слово Covishield все узнали две недели назад. Это ужас! С людьми надо разговаривать, прежде всего с врачами. Мне не нравится, когда начинают рассказывать: "Ну уже же Индия..." Ну и что, что Индия? Это не проблема. Проблема одна: дайте материалы по эффективности и безопасности. Если ВОЗ это сертифицировала, такие материалы должны существовать", – отметил Комаровский.