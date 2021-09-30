Комаровский рассказал, когда даже при маленькой ранке нужно немедленно к врачу

Обязательно обратитесь за медицинской помощью в таких случаях:

Незначительные раны в местах, где могут образоваться видимые косметические дефекты.

Укусы.

Загрязнения и колотые раны, если вы не привиты от столбняка.

Кровотечение не останавливается в течение 30 минут.

Очень сильная боль, онемение, потеря чувствительности в области раны.

Появление припухлости вокруг раны или покраснения.

Края раны друг от друга отстоят на более чем 7 мм.

Любой порез, длиной более 2 см.

Наличие в ране инородных предметов, которые не могут быть удалены или есть подозрение, что они там присутствуют.

Это важно: прививку от столбняка нужно повторять взрослым

В Украине прививку от столбняка делают бесплатно, начиная с детства. Причем отдельно вакцину от инфекции не вводят, а в комбинации с препаратами от коклюша и дифтерии (АКДС).

При этом многие забывают, что взрослым нужно повторять вакцинацию от дифтерии и столбняка.

Первые четыре дозы получают (если нет противопоказаний) в 2, 4, 6 и 18 месяцев. Затем уже только прививку от дифтерии и столбняка нужно повторить в 6 лет, 16 лет и далее - каждые десять лет.

Чтобы получить прививку, достаточно прийти на прием к семейному врачу, который вас осмотрит и направит в прививочный кабинет.

Информация о детских прививках должна быть указана в вашей медицинской карте или в архиве медучреждения, где вы состояли на учете. Если вы раньше не прививались от столбняка, вам нужно будет получить три дозы с четким интервалом: первую дозу, через месяц - вторую, еще через полгода - третью.