Комаровский рассказал, как лечить бронхит: основные способы

Комаровский сообщил, что самое главное при бронхите - это пить максимальное количество жидкости. Второй правило - это холодный и влажный воздух в комнате.

"Самое главное правило лечение бронхита - не дать засохнуть слизи. Для этого нужно пить очень много любой жидкости: молоко, компот, воду, квас, воду. Любые напитки, даже коричневые. Много пить - это раз. И второе - тепло одеться, но в комнате должно быть не больше 20 градусов и влажность от 40 до 60%", - рассказал врач.

Комаровский призвал украинцев не лечиться антибиотиками и сиропами от кашля.

"Когда нашему человеку говоришь: много пей, увлажни и проветри - это не называется лечением. У нас есть правило - надо что-то делать. Например, послать родственника в аптеку, чтобы он купил что-нибудь от кашля, от бронхита и антибиотиков побольше. Потом дома попарить ножки, подышать картошкой, намазать грудь жиром барсука, а спину - жиром козы несчастной. Ребята, вам нечего делать? Давайте пожалеем несчастных барсуков и перестанем заниматься фигней", - сказал доктор Комаровский.