Комаровский рассказал о лечении неприятной детской болезни (видео)

Доктор Евгений Комаровский рассказал, почему у детей появляется ячмень и фурункулы и к каким средствам стоит прибегнуть при лечении этой детской болезни.

Родители обратились к Комаровскому с вопросом, что делать, если у ребенка часто появляется ячмень фурункулы, к каким народным средствам или препаратам стоит прибегнуть, чтобы избавится от проблемы.

Что касается народных средств, именитый педиатр здесь однозначен.

"Касательно народных средств - это к народным целителям. Медицинская наука не имеет никаких загадок по поводу причин появления и лечения ячменей и фурункулов", - пишет доктор.

По его словам практически в 100% случаев ячмени и фурункулы вызваны бактериальной инфекцией золотистый стафилококк. Если у ребенка часто возникают фурункулы и ячмени, то речь наверняка идет именно о стафилококке. И сдавать дополнительные анализы в этом случае - бесполезная трата времени и денег.

Золотистый стафилококк - это обычный обитатель кожи человека. Комаровский утверждает, что бактерия начинает проявлять себя при сбоях в работе местного иммунитета и становится опасным для организма.

Если ячмени и фурункулы появляются регулярно, вылечить их, прибегнув к местному нанесению антибактериальных мазей, как правило, невозможно. В этом случае антибиотики следует принимать внутрь. И принципиально то, что при лечении именно кожных инфекций препарат нужно принимать довольно долго - около двух недель.

Помимо стафилококка причиной частого появления ячменей или фурункулов является нарушение работы потовых желез. И при этом нужно подумать, не слишком ли жарко в доме, возможно ребенок часто потеет и поэтому у него возникают ячмени.

Также стоит проанализировать, чем вы стираете вещи, моетесь, и с чем контактирует кожа ребенка.

Комаровский рассказал о лечении ячменей и фурункулов (YouTube/Доктор Комаровский)

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