Комаровский рассказал, кому нужно пить безлактозное молоко, а кому лучше обычное

Что такое безлактозное молоко?

Комаровский объясняет, что существует несколько видов сахара, который мы получаем с пищевыми продуктами - это глюкоза, фруктоза, лактоза.

В молоке всех млекопитающих, в том числе и человека содержится именно лактоза - это углевод, дающий продукту знакомый сладковатый привкус.

В организме человека лактоза расщепляется особым ферментом, называемым лактазой. Он наиболее активен у новорожденных, питающимся молоком.

Но с возрастом в организме человека лактазы становится все меньше. И даже некоторые дети лет 10-15 не могут переносить молоко из-за отсутствия этого фермента. Именно для таких случаев и придумали безлактозное молоко.

Непереносимость молока может быть временной

"Бывают ситуации, когда ребенок перенес какую-то острую кишечную инфекцию, после чего у него уменьшается количество вырабатываемой лактазы. И в период выздоровления желательно давать ребенку безлактозное молоко", - привел пример Евгений Комаровский.

Врач добавил, что безлактозное молоко - это продукт для специфических ситуаций. И для тех, кто может пить обычное молоко, он не имеет никаких преимуществ, да и стоит дороже. При этом лактоза - это очень полезный нашему организму углевод.

"Но так как безлактозное молоко стоит дороже, то родители считают, что для их ребенка нужно покупать именно такой продукт. Хотя в нем нет главного полезного углевода, который содержится в обычном молоке. Поэтому делайте правильные выводы: если у вас нет непереносимости лактозы - пейте обычное молоко", - уверен педиатр.