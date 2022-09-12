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Комаровский рассказал, как ни в коем случае нельзя чихать

Фото: Доктор Комаровский рассказал о чихании (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский сделал два важных замечания относительно чихания.

О том, как это ни в коем случае нельзя делать, заслуженный педиатр рассказал на странице в Instagram.

Что такое чихание

Чихание - это наиболее интенсивный способ распространения инфекции воздушно-капельным путем.

Именно при чихании возникают идеальные условия для рассеивания капель слизи в пространстве, оседании этих капель на бытовых предметах, мебели и т.д.

По словам доктора, активно чихающий ребенок с особо ненарушенным общим состоянием - замечательный и очень эффективный способ перезаразить в течение одного дня всех детсадовских одногрупников.

Комаровский считает, что детей нужно с самого детства учить прикрывать нос во время чихания.

Как нужно чихать

Прикрывать во время этого процесса нос и рот - не значит, что их нужно перекрывать.

Врач привел в пример, что часто некоторые люди, почувствовав приближение чихания - сжимают нос и перекрывают рот. Как следствие - пыль и слизь, местные раздражители, которые и стали первопричиной чихания, оторвавшись от слизистой оболочки, движутся туда, где создается пониженное давление.

Теоретически, интенсивный поток воздуха для того и образуется, чтобы вывести мешающие частицы за пределы дыхательных путей. Но выход перекрыт и в лучшем случае струя воздуха возвращается в носоглотку, в худшем - попадает в пазухи носа и евстахиеву трубу, многократно повышая риск синусита, евстахеита и отита.

Как мы ранее писали, Комаровский рассказал, как ребенку правильно сморкаться.

А до этого врач разнес популярный метод лечения простуды.

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Доктор Комаровский