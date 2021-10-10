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Комаровский рассказал, после какой вакцины человек может быть заразным

Автор: Владимир Костырин

Евгений Комаровский высказался о вакцинации и объяснил, после какой прививки человек некоторое время может выделять вирус, и соответственно оставаться заразным.

Об этом доктор Комаровский рассказал на своем YouTube-канале.

Известный педиатр, отвечая на вопрос - заразен ли человек, у которого есть острые симптомы после прививки - отметил, что действительно существуют такие вакцины, при которых используется живой возбудитель.

"Например - живая вакцина от полиомиелита. Вот эти капельки от полиомиелита, оральная полиомиелитная вакцина. Когда человек ее получает, то определенное время человек выделяет живой вирус в окружающую среду", - рассказал он в передаче "Ранок з Україною" на канале "Україна".

Врач высшей категории обратил внимание, что появление острых симптомов после вакцинации (повышение температуры, катаральные явления) и одновременно заразность возможны только тогда, когда для прививки используется живой возбудитель.

Комаровский подчеркнул, что на сегодня все вакцины от COVID-19 не имеют никакого отношения к "живому" коронавирусу.

"Во всех вакцинах используется либо инактивированный вирус, то есть вирус, который лишен своей заразности, либо используется фрагмент вируса, конкретно - белок, который является главным источником образования антител", - рассказал педиатр и ведущий.

Так, человек после использования любой вакцины от коронавирусной инфекции не заразен и не представляет никакой опасности для окружающих.

"Это очередная страшилка, которую распространяют антивакцинаторы. Пожалуйста - не слушайте их, пожалуйста - прививайтесь", - призвал Комаровский.

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал про риск инсульта после 30 лет и как его избежать.

Добавим также, что перед этим Комаровский "разнес" десятки аптечных средств, на которые не стоит тратить деньги.

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