Комаровский рассказал, при какой боли в животе нужно срочно бежать к врачу

Доктор Комаровский рассказал при какой боли в животе нужно срочно обращаться к врачу. Он назвал ключевой признак, а именно локацию такой боли.
Об этом педиатр написал на своей странице в Instagram.
Помощь врача нужно при боли в животе, если:
Также помощь медиков нужна, если боль сочетается с выраженной бледностью кожи и потливостью; поносом и повышенной температурой тела; сыпью; сонливостью.
Комаровский уточнил также, что у детей боли в животе в большинстве случаев неопасны, ведь они связаны с повышенным газообразованием, спазмами в кишечнике или же несвоевременной дефекацией.
Такие боли неопасны и, как правило, локализуются в центре живота. Ребенок показывает, что у него болит в области пупка.
А вот любая боль не в центре живота - повод для осмотра врача и повышенной настороженности родителей.
Ранее доктор Комаровский также рассказал, для какой категории людей особенно опасно даже умеренное употребление алкоголя.
Также педиатр перечислил признаки ненастоящих лекарств, которые недобросовестные производители "втюхивают" украинцам.