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Комаровский рассказал, при какой боли в животе нужно срочно бежать к врачу

Автор: Светлана Мащенко

Доктор Комаровский рассказал при какой боли в животе нужно срочно обращаться к врачу. Он назвал ключевой признак, а именно локацию такой боли.

Об этом педиатр написал на своей странице в Instagram.

Помощь врача нужно при боли в животе, если:

  • боль локализована в правой подвздошной области (внизу живота справа),
  • имеются следы крови в кале, либо рвотных массах,
  • есть проблемы с мочеиспусканием (оно затруднено, болезненно).

Также помощь медиков нужна, если боль сочетается с выраженной бледностью кожи и потливостью; поносом и повышенной температурой тела; сыпью; сонливостью.

Комаровский уточнил также, что у детей боли в животе в большинстве случаев неопасны, ведь они связаны с повышенным газообразованием, спазмами в кишечнике или же несвоевременной дефекацией.

Такие боли неопасны и, как правило, локализуются в центре живота. Ребенок показывает, что у него болит в области пупка.

А вот любая боль не в центре живота - повод для осмотра врача и повышенной настороженности родителей.

Ранее доктор Комаровский также рассказал, для какой категории людей особенно опасно даже умеренное употребление алкоголя.

Также педиатр перечислил признаки ненастоящих лекарств, которые недобросовестные производители "втюхивают" украинцам.

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Доктор Комаровский