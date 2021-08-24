Комаровский рассказал, при какой боли в животе нужно срочно бежать к врачу

Помощь врача нужно при боли в животе, если:

боль локализована в правой подвздошной области (внизу живота справа),

имеются следы крови в кале, либо рвотных массах,

есть проблемы с мочеиспусканием (оно затруднено, болезненно).

Также помощь медиков нужна, если боль сочетается с выраженной бледностью кожи и потливостью; поносом и повышенной температурой тела; сыпью; сонливостью.

Комаровский уточнил также, что у детей боли в животе в большинстве случаев неопасны, ведь они связаны с повышенным газообразованием, спазмами в кишечнике или же несвоевременной дефекацией.

Такие боли неопасны и, как правило, локализуются в центре живота. Ребенок показывает, что у него болит в области пупка.

А вот любая боль не в центре живота - повод для осмотра врача и повышенной настороженности родителей.