Комаровский рассказал, с какого возраста нужно чистить зубы ребенку

С какого возраста начинать чистить зубы ребенку

По словам Комаровского, зубы надо начинать чистить тогда, когда вы обнаружили у ребенка первый зуб. При этом в некоторых случаях это можно делать до того, как зуб появился. В таком случае необходимо ребенку сделать просто массаж десен.

Эксперт также подчеркнул, что очень важно, чтобы чистка зубов вошла у ребенка в привычку, и воспринималась им, как обязательное условие нормальной жизни. Поэтому надо сделать так, чтобы ребенок начал чисть зубы в бессознательном возрасте.

Показать пример ребенку

Ребенок должен видеть, как его родители чистят зубы. Для этого малыша необходимо взять на ручки, пойти в ванну и чистить себе зубы, чтобы он это видел, поскольку дети копируют поведение взрослых.

Комаровский советует детям чистить зубы в процессе ежедневного вечернего купания.

Первая зубная щетка

Первая зубная щетка, которой вы будете чистить ребенку зубы - это щетка-напальчник. Она надевается на палец родителей. Этой щеткой вы можете просто водить ребенку по деснам.

Следующая щетка - это будет индивидуальная детская щетка. Она будет чуть позже, примерно к годовалому возрасту. Как правило, такая щетка отличается тем, что на ней есть специальное резиновое кольцо-ограничитель. Данное кольцо не позволит ребенку засунуть зубную щетку в рот полностью.

Комаровский рассказал, с какого возраста ребенку чистить зубы