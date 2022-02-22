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Комаровский рассказал, с какого возраста нужно чистить зубы ребенку

Новина українською →
Вторник 22 февраля 2022 07:23
Комаровский рассказал, с какого возраста нужно чистить зубы ребенку Фото: Евгений Комаровский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Доктор Евгений Комаровский рассказал, когда ребенку необходимо начинать чистить зубы. Известный педиатр также дал полезные советы, как приучить детей к этой процедуру.

Обо всем этом Комаровский рассказал на своем YouTube-канале, отвечая на вопросы украинцев.

С какого возраста начинать чистить зубы ребенку

По словам Комаровского, зубы надо начинать чистить тогда, когда вы обнаружили у ребенка первый зуб. При этом в некоторых случаях это можно делать до того, как зуб появился. В таком случае необходимо ребенку сделать просто массаж десен.

Эксперт также подчеркнул, что очень важно, чтобы чистка зубов вошла у ребенка в привычку, и воспринималась им, как обязательное условие нормальной жизни. Поэтому надо сделать так, чтобы ребенок начал чисть зубы в бессознательном возрасте.

Показать пример ребенку

Ребенок должен видеть, как его родители чистят зубы. Для этого малыша необходимо взять на ручки, пойти в ванну и чистить себе зубы, чтобы он это видел, поскольку дети копируют поведение взрослых.

Комаровский советует детям чистить зубы в процессе ежедневного вечернего купания.

Первая зубная щетка

Первая зубная щетка, которой вы будете чистить ребенку зубы - это щетка-напальчник. Она надевается на палец родителей. Этой щеткой вы можете просто водить ребенку по деснам.

Следующая щетка - это будет индивидуальная детская щетка. Она будет чуть позже, примерно к годовалому возрасту. Как правило, такая щетка отличается тем, что на ней есть специальное резиновое кольцо-ограничитель. Данное кольцо не позволит ребенку засунуть зубную щетку в рот полностью.

Комаровский рассказал, с какого возраста ребенку чистить зубы

Напомним, Евгений Комаровский назвал главные способы, как восстановить охриплый голос.

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Евгений Комаровский здоровье
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