Комаровский рассказал, какими ягодами лучше не кормить ребенка

Евгений Комаровский решил рассказать родителям, какие ягоды и с какого возраста лучше давать детям во избежание неприятных последствий. Об этом эксперт заявил в социальной сети Instagram.

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"На самом деле, категорически, однозначно, "Вот с этой ягоды начинать!" - такого нет", - пишет Комаровский.

Евгений Комаровский о ягодах (видео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Эксперт отмечает, что важно быть уверенным в качестве данного продукта, а остальное является второстепенным. Вместе с тем, важно помнить, что перекармливать ребенка ягодами не стоит.

"Опять-таки, мы же прекрасно знаем, что, когда мы начинаем прикорм, то главное правило: мы не даем ребенку 150 ягод. Мы даем половинку одной, смотрим, как он отреагировал. Нормально - замечательно", - указано в посте.

Если есть сомнения, то нужно начинать не с ягоды, а с компота из этой ягоды. "Даже, условно говоря, взяли смородину, залили её кипятком и дали ребенку попить этой водички, когда остынет, разумеется. Нет проблем - дали целую ягодку", - подытожил доктор.

Ранее мы писали о том, что педиатр сделал важное заявление об употреблении алкоголя во время беременности.

Добавим, что недавно Евгений Комаровский разрушил популярный миф о высокой температуре у детей.

Напомним, доктор Комаровский дал важный совет относительно атопического дерматита у младенцев. Педиатр рассказал, к каким врачам стоит обращаться с такой проблемой.