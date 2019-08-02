Комаровский рассказал, какие продукты нельзя давать детям

Известный украинский педиатр Доктор Комаровский посоветовал украинцам не давать детям до четырех лет плотные и плохо жующиеся продукты во время питания. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Комаровский отметил, что у маленькие дети уже могут уметь кусать, но еще плохо умеют (или вообще не умеют) жевать. Для таких детей характерны определенные физиологические особенности - в сравнении со взрослыми у них слабее дыхательные мышцы и, соответственно, слабее сила кашлевого толчка.

Это означает, то детям сложнее очистить дыхательные пути при попадании туда инородного тела. Чем меньше ребенок, тем эти факторы актуальнее, но надо понимать, что все не очень страшно, пока зубов нет вообще: нечем откусить, так нечем и поперхнуться. Но после появления зубов первые 6–12 месяцев реально опасные.

Родителям необходимо изучить правила оказания неотложной помощи и не разрешать детям брать в рот посторонние предметы. Необходимо ограничивать разговоры во время еды, не разрешать ребенку говорить с пищей во рту.

Во время еды не стоит провоцировать ситуации, которые могут вызвать смех. Не нужно давать лекарства или кормить ребенка во время плача. Не нужно детям давать надорванные соски. Также не стоит детям активно двигаться с едой или жевательной резинкой во рту.

Комаровский рассказал о вредных продуктах для детей (фото: pixabay.com)

И самое главное не используйте в питании детей до 4 лет плотные, плохо жующиеся продукты. Особая осторожность:

орехи, семечки;

твердые овощи и фрукты (яблоко, морковь);

попкорн;

леденцы и ириски.

Не давайте детям до 3 лет неочищенные фрукты и фрукты с косточками (вишня, черешня, слива и т. п.).

Кроме того, Комаровский советует не кормить лежа детей, которые уже умеют сидеть. Также необходимо следить за тем, чтобы рядом с младенцем не было мелких предметов, которые он может взять в рот.⠀

Детям до 5 лет не стоит давать игрушки с отсоединяющимися мелкими частями. Родителям также нужно хранить мелкие бытовые предметы вне досягаемости детей.

Напомним, что Комаровский высказался про гомеопатию для детей.

Ранее сообщалось о том, что Комаровский рассказал, нужна ли ребенку подушка.