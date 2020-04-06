Комаровский рассказал об очень эффективном дезинфекторе вместо мыла

Коронавирус в Украине инфицировал уже 1319 человек, 38 людей скончались от осложнений инфекции, 28 пациентов выздоровели. Одна из главных рекомендаций медиков для профилактики Covid-19 - это тщательное мытье рук.

Доктор Комаровский порекомендовал эффективный "дезинфектор", если под рукой у вас нет мыла или антисептика. Заслуженный педиатр рекомендует использовать средство для мытья посуды. Об этом эксперт сообщил на видео, опубликованном на YouTube.

"Однозначно поможет (средство для мытья посуды, - Ред.). Более того, оно очень эффективно. Особенно, если вы куда-то едете и хотите взять с собой мыло, то я бы рекомендовал вам лучше взять с собой в небольшом тюбике средство для мытья посуды. Даже расход меньше. Если у вас есть доступ к воде, но вы, например, едете на дачу и сомневаетесь, есть там мыло или нет. Это очень удобная штука. Очень", - дал совет Комаровский.

Единственный нюанс - это средство подойдет больше мужчинам, так как женщинам после этого средства нужно активно увлажнять кожу рук.

"Я должен вам честно сказать, что по моему туристическому опыту (рыбалок и всего остального), использование именно средства для мытья посуды = эффективно. Отмыть все, что нужно и растворить все, что нужно. Для грубых мужских рук это очень подходит. Женщинам же после его использования нужно очень активно увлажнять кожу. Мужчинам тоже не помешает", = добавил Комаровский.

Как мы ранее писали, Комаровский наехал на правительство из-за карантина.